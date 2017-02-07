Митрион: Емельяненко — легенда, и я нокаутирую эту легенду

Американский боец Мэтт Митрион прокомментировал будущий бой против россиянина Фёдора Емельяненко. Поединок состоится 18 февраля в Сан-Хосе на турнире Bellator 172.
«В этом бою я могу украсть наследие. Для меня нет слишком большого боя. Это поединок, ради которого я подписался в Bellator. Я сказал, что хочу бой с Фёдором, если он будет возможен. Фёдор тогда был недоступен, поэтому разговор свёлся к следующему: если Фёдор когда-нибудь вернётся, я хочу стать его первым соперником. Он дрался с лучшими из лучших на их пике, и каждый раз побеждал. И побеждал множеством различных способов. Мой стиль — это агрессия, атлетизм, разнообразие и мобильность. Стиль Фёдора — агрессия, движение вперёд, дикая мощь и креативность. И это рецепт для отличной драки. Когда фанаты включат телевизор 18 февраля (а они включат, потому что Фёдор является легендой), я нокаутирую эту легенду», — рассказал Митрион в интервью Bellator.