Власов проведёт бой с Абдулом 10 марта

Российский боксёрпроведёт свой следующий поединок 10 марта против бельгийца. Об этом рассказал менеджер россиянина Шамир Петросяна.«Максим Власов проведёт промежуточный бой 10 марта против Исмаила Абдула. Местом проведения боя значится Будапешт, но оно может поменяться. Этот поединок также может пройти в Испании или Риге», — приводит слова Петросяна «Р-Спорт».Напомним, в декабре 2016 года Власов нокаутировал российского боксёра Рахима Чахкиева и завоевал пояс WBA International.