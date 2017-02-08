Проводников: соглашусь на реванш с Брэдли без промедления

Российский боксёр первого полусреднего весазаявил, что хотел бы провести реванш против американца. Брэдли победил Проводникова в марте 2013 года по решению судей, несмотря на нокдаун в 12-м раунде.«Я из той категории боксёров, которые выходят сражаться не ради денег. Мне нужен новый интересный вызов, который замотивирует меня выйти на ринг. А драться просто так я не хочу. Это должен быть действительно сильный и интересный соперник. Тот, кто заставит меня бросить всё и с головой уйти в тренировки. Безусловно, Тимоти Брэдли — соперник, с которым мне очень хочется встретиться на ринге. Но пока конкретных соглашений нет. Как только появится шанс провести этот поединок, я соглашусь на него без промедления. И мне не важны финансовые условия, я готов выйти на ринг, но только ради реванша с американцем», — приводят слова Проводникова «Известия».