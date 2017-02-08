В США началось судебное разбирательство между Поветкиным и Уайлдером

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американеци россиянин7 февраля встретились в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк, сообщает Reuters. Присяжные и адвокаты заслушали вступительные заявления обеих сторон.Промоутер Поветкина Андрей Рябинский подал в суд Нью-Йорка иск о защите чести и достоинства своего боксёра на $ 34,5 млн после срыва боя с Уайлдером летом 2016 года. Тот поединок не состоялся из-за допинг-теста Поветкина, давшего положительный результат на мельдоний.Адвокат Уайлдера Джадд Бурштейн сказал присяжным, что результат анализа мочи, давший положительный тест на мельдоний, пришёл после того, как апрельский допинг-тест дал отрицательный результат, а это означает, что Поветкин принял препарат после прохождения предыдущих тестов.«Единственное рациональное объяснение произошедшего состоит в том, что господин Поветкин принял мельдоний в 2016 году», — сказал Бурштейн.Однако защитник Поветкина Кент Яловиц ответил, что российский боксёр, как и многие другие атлеты, принимал мельдоний по указанию врача до того, как ВАДА внесла препарат в список запрещённых. «Доказательства показывают, что мельдоний может оставаться в организме в течение многих месяцев», — отметил он.