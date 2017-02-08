Эркан Тепер сразится с Мариушем Вахом 18 марта в Германии

Немецкий боксёр турецкого происхождения(16-1-0, 10 КО), выступающий в супертяжёлом весе, проведёт свой следующий поединок против поляка(32-2-0, 17 КО). Встреча этих боксёров запланирована на 18 марта в Лейпциге (Германия), сообщает BoxingScene.Последний раз Эркан выходил на ринг в октябре прошлого года в бою за титул WBO European против Кристиана Хаммера, от которого потерпел поражение разделённым решением судей. Этот бой был для него вторым после годичной дисквалификации из-за допинга.