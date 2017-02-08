WBO не планирует возвращать Поветкина в свои рейтинги

Президент WBO Франциско Валькарсель сказал, что организация пока не планирует возвращать Александра Поветкина в свои рейтинги. Ранее Поветкин был исключён из рейтингов WBC и IBF в связи с положительным результатом допинг-пробы B, вскрытой в начале февраля в лаборатории Лос-Анджелеса.
«Поветкина нет в наших рейтингах, и пока мы не собираемся его возвращать. Он достаточно давно проводил последний официальный бой, поэтому разговора о рейтингах не может быть. Что касается допинга, то пока мы следим за расследованием, факты же нам неизвестны», — приводит слова Валкарселя ТАСС.