Ванес Мартиросян стал свободным агентом

Экс-претендент на титул чемпиона мира WBA в первом среднем весе(36-3-1, 21 КО) стал свободным агентом. В своём «твиттере» боксёр сообщил о прекращении сотрудничества с менеджероми промоутером«Я хочу, чтобы все мои болельщики знали, что я не доволен моим менеджером Элом Хэймоном и промоутером Томом Брауном. Они сдерживали мою карьеру. Я слишком долго терпел. Они не отвечают на мои звонки, но отвечают на мои «твиты», — написал Мартиросян.Последний раз Ванес Мартиросян выходил на ринг в мае прошлого года в матче-реванше с обладателем титула WBA Эрисланди Ларой, которому проиграл единогласным решением судей.