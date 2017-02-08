А. Нурмагомедов: Хабиб в детстве «наелся» поражений и ненавидит проигрывать

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как вывел своего сына на победный путь в ММА. На данный момент Нурмагомедов выступает в UFC, 4 марта на турнире UFC 209 ему предстоит сразиться с американцем Тони Фергюсоном.
«Лет до 15 Хабиб был обычным мальчишкой. Ходил в школу и на тренировки, как все. Считался талантливым, конечно – но тут, в Дагестане, хватает талантливых парней. Его амбиции и стремления начали давать мощный эффект в 16-17. С 16 лет он не пропустил ни одной тренировки и зарядки! Через день занимался дзюдо и борьбой. Ещё я начал его потихоньку подключать к занятиям по боевому самбо.
И вот когда он занял по Дагестану третье место в смешанных единоборствах — стало понятно, что у него действительно большое будущее. Я ведь понимал, мастеров какого уровня и класса ему удалось победить…
Я его несколько лет подряд до этого выставлял на турниры абсолютно по всем видам борьбы. По дзюдо, вольной, греко-римской… И Хабиб все время уступал.
Один раз он меня спросил: «Папа, зачем ты это делаешь? Я же проигрываю всё время». Я ответил: «Ты проигрываешь потому, что устаёшь. Но этот опыт обязательно пойдёт тебе на пользу». Мне нужно было, чтобы он понял и прочувствовал, каково это – быть побеждённым. Недавно вспоминали с ним тот детский разговор. Хабиб сказал: «Папа, ты всё тогда делал правильно. Теперь я терпеть не могу проигрывать – «наелся» в детстве. И поэтому все время побеждаю», — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Лайф».