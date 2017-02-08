Энтони Мандайн опротестовал исход боя с Дэнни Грином

Австралийский боксёропротестовал решение судей в его матче-реванше с, состоявшемся на прошлой неделе в Аделаиде (Австралия). По итогам встречи победу в этом бою решением большинства судей одержал Грин. Итоговый счёт встречи — 96:94, 94:94 и 98:90.Мандайн подал протест в национальную федерацию бокса Австралии с требованием пересмотреть результат и признать бой несостоявшимся. Если федерация примет апелляцию к рассмотрению, то трое независимых судей просмотрят видеозапись боя в отдельных комнатах, после чего выставят свои оценки.«Я знаю, что вновь надрал ему задницу. Я надрал ему задницу во второй раз. Такие судейские решения уничтожают доверие к спорту. Это разрушает большой спорт», — цитирует Мандайна BoxingScene.