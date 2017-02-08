П. Фьюри: Хьюи не собьётся с пути, как Тайсон

, отец и тренер британского тяжеловеса, уверен, что его сын не повторит ошибок своего двоюродного брата«У Хьюи исключительный характер. Он не пьёт, не курит, ничего не делает. Не представляю, что он может сделать неправильно. Он приятный парень и на ринге, и за его пределами. Он законченный профессионал.Уверен, что Хьюи не собьётся с пути. Хотя я никогда не думал, что и Тайсон сделает то, что сделал. Он допустил много ошибок после завоевания титула. Принял много неверных решений. Но чего бы он ни сделал в будущем, я горжусь тем, чего он добился в спорте», — цитирует Фьюри BBC.