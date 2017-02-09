Грин раскритиковал Мандайна за подачу апелляции на исход боя

Австралийский боксёр Дэнни Грин подверг критике своего соотечественника Энтони Мандайна за подачу апелляции на исход боя, состоявшегося между ними на прошлой неделе. По итогам встречи победу в этом бою решением большинства судей одержал Грин. Итоговый счёт встречи — 96:94, 94:94 и 98:90.
«Он показал позорное поведение на ринге, и я не ожидал ничего другого от человека с его характером. Он продемонстрировал скверное поведение после боя. И эта его апелляция… Я не думаю, что что-то произойдёт», — приводит слова Грина BoxingScene.