Корнилов: бои с Брэдли и Матиссе многое отняли у Проводникова

Вадим Корнилов, менеджер бывшего чемпиона мира в первом полусреднем весе Руслана Проводникова, считает, что бои с Тимоти Брэдли и Лукасом Матиссе измотали россиянина.
«Я думаю, эти бои что-то отняли у Руслана. Он такой человек, которого нельзя уничтожить, но он не робот, и эти бои многое у него отняли. Это были не поединки, а войны, и, к сожалению, войны оставляют на человеке шрамы, как на психологии, так и на физиологии», — приводит слова Корнилова Boxing Scene.
Ранее сам Проводников выразил готовность вновь встретиться с Брэдли.