Уайлдер: после победы над Вашингтоном хочу бой против Паркера

Чемпион мира по версии WBCподелился планами на свои ближайшие поединки, заявив, что хочет объединительный бой против чемпиона по версии WBO.На данный момент титулом WBO владеет новозеландец, который будет защищать свой пояс в бою против британца1 апреля.«В 2017-м я и моя команда хотим объединить пояса. После победы над Вашингтоном я иду за победителем боя Паркер — Фьюри, в котором, я думаю, победит Паркер. Моя цель — титул WBO и Джозеф Паркер», — приводит слова Уайлдера The Ring.Напомним, Уайлдер свой следующий бой проведёт 25 февраля в американском Бирмингеме против Джеральда Вашингтона.