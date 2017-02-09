Матиссе выступит в андеркарде боя Чавес-младший — Альварес

Аргентинский нокаутёр(37-4-0, 34 КО) проведёт свой следующий бой 6 мая в Лас-Вегасе в андеркарде поединка между мексиканскими боксёрами, сообщает ESPN. Информацию подтвердил президент Golden Boy Эрик Гомес.«Без сомнений, Матиссе выступит в андеркарде. Соперника до сих пор подбираем. У него были проблемы, в том числе со зрением, но сейчас боксёр выглядит и чувствует себя хорошо. Перерыв помог ему. Матиссе хочет скорее вернуться в ринг. Задачи прежние — стать чемпионом мира и бои с лучшими боксёрами», — рассказал Гомес.Ранее сообщалось, что соперником Матиссе может стать Пабло Сезар Кано.