Top Rank подписал контракт с серебряным призёром ОИ-2016 Шакуром Стивенсоном

Промоутерская компания Боба Арума Top Rank подписала контракт с серебряным призёром Олимпиады-2016 Шакуром Стивенсоном. О заключении сделки объявлено в официальном «твиттере» компании.Отметим, что к 19-летнему перспективному боксёру проявляли интерес различные промоутеры, в том числе Флойд Мейвезер-младший и компания Roc Nation Sports. По ходу Олимпиады в Рио-де-Жанейро Мейвезер-младший высоко оценил талант Стивенсона, сравнив его с собой.