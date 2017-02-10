Экс-чемпион мира Хорхе Барриос вышел на свободу после 27 месяцев тюрьмы

Бывший чемпион мира(50-4-1, 35 КО) вышел на свободу после 27 месяцев, проведённых в аргентинской тюрьме. Боксёр должен был выйти на свободу досрочно в следующем месяце, однако был отпущен из-под стражи уже 9 февраля. Барриос будет оставаться на испытательном сроке, сообщает BoxingScene.В 2010 году в Мар-дель-Плата он стал виновником автомобильной аварии, в результате которой погибла 22-летняя беременная женщина. Барриос с места преступления скрылся, а спустя восемь часов сам сдался властям. Он был арестован, однако после 22 дней под арестом заплатил залог и остался в городе Хунин.В 2014 году Барриоса наконец привлекли к ответу за совершённое преступление, приговорив к тюремному заключению сроком на 3 года и 7 месяцев.