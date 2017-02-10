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175 лет назад 2016
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Беллью: если бы менеджером Хэя остался Бут, мы бы никогда не провели с ним бой

10 февраля 2017, пятница. 16:06. Бокс/ММА
Тони Беллью считает, что его бой с Дэвидом Хэем был бы невозможен, если бы менеджером и тренером последнего до сих пор был Адам Бут. Встреча этих боксёров запланирована на 4 марта в Лондоне.

«Если бы он всё ещё работал с Бутом, этого боя не было бы. Я думаю, что Бут на протяжении всей карьеры Хэя пытался подбирать ему соперников, удобных для его стиля.

Он всегда дрался с прямолинейными оппонентами, которые не умеют вести бой на ближней дистанции. Я не буду так драться. Я доказал, что умею использовать различные стили и делать много разных вещей», — цитирует Беллью BoxingScene.
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Дэвид Хэй
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