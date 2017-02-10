Беллью: если бы менеджером Хэя остался Бут, мы бы никогда не провели с ним бой

считает, что его бой сбыл бы невозможен, если бы менеджером и тренером последнего до сих пор был Адам Бут. Встреча этих боксёров запланирована на 4 марта в Лондоне.«Если бы он всё ещё работал с Бутом, этого боя не было бы. Я думаю, что Бут на протяжении всей карьеры Хэя пытался подбирать ему соперников, удобных для его стиля.Он всегда дрался с прямолинейными оппонентами, которые не умеют вести бой на ближней дистанции. Я не буду так драться. Я доказал, что умею использовать различные стили и делать много разных вещей», — цитирует Беллью BoxingScene.