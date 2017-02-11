Вл.Кличко: отчасти, Джошуа — копия меня

Бывший чемпион мира в тяжёлом весезаявил, что у них с чемпионом IBFесть много общего.«Этот бой будет отличным с обеих сторон. Один олимпийский чемпион дерётся с другим, одно поколение с другим. К этому бою масса вопросов. Способен ли я ещё на победы? Достаточно ли хорош Джошуа? Это большой вызов в моей карьере. Отчасти, Джошуа — это копия меня: у него те же габариты, и он тоже чемпион мира», — приводит слова Кличко Boxing Scene.Кличко и Джошуа сразятся 29 апреля в Лондоне.