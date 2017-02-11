Брансон: нокаутирую Силву так же, как Холла

Боец UFC Дерек Брансон считает, что победит экс-чемпиона UFC Андерсона Силву так же, как одолел Юрайю Холла.
«Юрайя Холл бьёт на том же уровне, что и Андерсон Силва. Не скажу, что он лучше или хуже, но он тоже ударник, и я смог его нокаутировать.
Силва не так быстр, как был раньше, но он умеет всё на свете. И его считают лучшим бойцом всех времён. Все смотрят на его поражения, но как он проигрывал? Это были равные бои с чрезвычайными происшествиями. Так что, я думаю, он будет хорошо готов», — цитирует Брансона Bloody Elbow.