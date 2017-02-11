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Брансон: нокаутирую Силву так же, как Холла

11 февраля 2017, суббота. 12:59. Бокс/ММА
Боец UFC Дерек Брансон считает, что победит экс-чемпиона UFC Андерсона Силву так же, как одолел Юрайю Холла.

«Юрайя Холл бьёт на том же уровне, что и Андерсон Силва. Не скажу, что он лучше или хуже, но он тоже ударник, и я смог его нокаутировать.

Силва не так быстр, как был раньше, но он умеет всё на свете. И его считают лучшим бойцом всех времён. Все смотрят на его поражения, но как он проигрывал? Это были равные бои с чрезвычайными происшествиями. Так что, я думаю, он будет хорошо готов», — цитирует Брансона Bloody Elbow.
Источник: Bloody Elbow Сообщить об ошибке
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Андерсон Силва
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