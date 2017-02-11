Уайт: пусть Макгрегор отработает контракт с UFC, а потом дерётся с Мейвезером

Руководитель UFC Дэна Уайт заявил, что Конор Макгрегор не сможет провести боксёрский поединок с Флойдом Мейвезером-младшим, пока не отработает свой контракт с организацией.
«Этого ни за что не будет, даже возможности такой нет. У него контракт с нами, а их не просто так подписывают. В мире много контрактов, и выйти из под их действия непросто.
Если Конор хочет это сделать, то у него осталось четыре боя по контракту. Проведи их, а потом уходи и делай что хочешь», — приводит слова Уайта Irish Mirror.