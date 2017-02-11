Жакиянов стал чемпионом мира WBA и IBO после двух нокдаунов

Казахстанский боксёр(27-1, 18 КО) стал чемпионом мира в легчайшем весе по версиям IBO и WBA. Жакиянов победил в титульном бою американца(14-2, 4 КО) раздельным решением судей.Уже в первом раунде Жакиянов дважды побывал в нокдауне, однако это не помешало ему выстоять и уже с третьего раунда взять ход боя под свой контроль.Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых двое судей отдали победу Жакиянову (115:111, 116:110), а один судья назвал победителем Уоррена (115:111).