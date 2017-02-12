Сироткин: Кличко будет тяжело выдержать натиск от Джошуа, ему пора на пенсию

Чемпион Евразии по версии WBCподелился мыслями о бое между украинским супертяжеми британским чемпионом IBF. Бой состоится 29 апреля в Лондоне.«Стоит отметить противостояние возраста. Джошуа 27 лет, а Кличко, если не ошибаюсь, на момент боя будет 41. Если бой перейдёт в поздние раунды, Кличко будет тяжело чисто функционально выдержать натиск от Джошуа. Ставлю, конечно, на Джошуа и болеть буду за него. Никогда не был фанатом Кличко. Как боксёр не нравился, особенно когда у него были пояса. Много кого в мире бокса это напрягало: он не показывал ни зрелищности, ни бокса, ничего, везде выигрывал за счёт своих данных. Пора ему уже на пенсию», — приводит слова Сироткина MMABoxing.