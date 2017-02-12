Салидо проведёт свой следующий бой 29 апреля

Бывший чемпион мира в полулёгком весе(43-13-4, 30 КО) проведёт свой следующий бой 29 апреля в Мексика. Об этом рассказал его менеджер Шейн Шиббонс.«У нас есть точная дата возвращения — 29 апреля. Бой пройдёт в Соноре, имя соперника скоро станет известно. При этом хочу отметить, что мы не уходим от потенциального боя с Миурой в США на HBO. Он состоится после 29 апреля», — приводит слова менеджера ESPN.Свой крайний бой Салидо провёл ещё летом 2016 года против соотечественника Франсиско Варгаса. Поединок завершился вничью.