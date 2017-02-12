Свонсон: собираюсь научить Лобова манерам

Американский боец смешанных единоборств Каб Свонсон заявил, что сам стал инициатором поединка против россиянина Артёма Лобова. Бой Лобов — Свонсон состоится 22 апреля на турнире UFC Fight Night, где станет главным событием вечера.
«Я предложил бой Лобову, намерен научить его некоторым манерам», — приводит слова Свонсона MMA Fighting.
Всего в UFC Лобов провёл три поединка, одержав две победы и потерпев одно поражение. В последнем поединке, который состоялся в Белфасте на турнире UFC Fight Night 99, Лобов победил японца Теруто Исихару единогласным решением судей.