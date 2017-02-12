Промоутер Паркера: после победы над Х. Фьюри Джозефу нужно драться с Джошуа

, промоутер чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBO, хочет, чтобы после победы надего подопечный дрался с чемпионом IBF«Акции Паркера в Англии вырастут выше крыши, если он победит Фьюри. Так что будет смысл драться с другим англичанином после этого. Например, если Джошуа победит Кличко, то будет лучше провести объединительный бой с ним. Мы поедем в Великобританию, а США станет следующим шагом. Думаю, бой с Уайлдером состоится, но чуть позже. Однако ждать очень долго не придётся.Я думаю, пояса будут объединены. Не удивлюсь, если через пару лет в тяжёлом весе будет абсолютный чемпион. Кто-то один взойдёт на вершину», — приводит слова Хиггинса Sky Sports.