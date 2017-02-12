А. Силва: я очень стар, но не готов закончить карьеру

Бывший чемпион UFC в среднем весепризнал, что уже стар для боёв, но завершать карьеру в ближайшее время не намерен.Накануне 41-летний бразилец единогласным решением судей победил Дерека Брансона и прервал серию из пяти боёв без побед — в четырёх он терпел поражения, а результат победного поединка с Ником Диасом был отменён из-за положительного допинг-теста Силвы.«Я стар, очень стар. Но я получаю удовольствие от боёв и не готов закончить карьеру», — приводит слова Силвы MMA Weekly.