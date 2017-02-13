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175 лет назад 2016
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Уайлдер: уверен, что в споре с Поветкиным присяжные примут решение в мою пользу

13 февраля 2017, понедельник. 11:07. Бокс/ММА
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер сказал, что судебная тяжба с Александром Поветкиным не помешает ему должным образом подготовиться к бою с Джеральдом Вашингтоном, запланированному на 25 февраля в Бирмингеме.

«Это немного отвлекает, но я с этим хорошо справляюсь. Я просто готов к тому, что это когда-то закончится. Мне просто кажется, что это немного сумасшедшая ситуация и что она должна закончиться в суде. Они (команда Поветкина) знают, в чём они виноваты, но решение будут принимать присяжные. Как сказал в суде мой адвокат: «Это случай, в котором не нужны доказательства». И я на тысячу процентов с ним согласен.

Мы находимся в суде, и пусть присяжные решат, как быть. Но я чувствую, что мои позиции сильны и что присяжные вынесут решение в мою пользу», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Команда Уайлдера обвиняет Поветкина в употреблении допинга и срыве боя и требует у него компенсацию в размере $ 5 млн. Промоутер Поветкина Андрей Рябинский в ответ на обвинения американской стороны подал в суд Нью-Йорка встречный иск о защите чести и достоинства своего боксёра на $ 34,5 млн.
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Александр Поветкин Деонтей Уайлдер
Новости. Бокс/ММА
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