Д. Иванов: Петросян – Пашпорин – очень серьёзное противостояние

Спортивный директор промоутерской компании «Мир бокса»во время официальной пресс-конференции турнира W5 Grand Prix Kitek рассказал, чего ждёт от боя с участием Артёма Пашпорина и Джорджио Петросяна.«Это второе мероприятие под эгидой промо-компании «Мир бокса», первое — Харитонов против Силвы, на этой же площадке в 2014 году. Очень много людей, которые хотят развивать кикбоксинг. Нам хочется проводить знаковые мероприятия. Кикбоксинг недооценён зрителями, и мы будем развивать это направление, считаем его перспективным. Есть очень много стран, которые интересуются этим видом спорта и считают его приоритетным.У нас появилась уникальная возможность привезти Джорджио Петросяна в Россию, где у него очень много болельщиков. Переговоры шли на протяжении семи месяцев. Для нас это большая честь. Я благодарен за эту возможность Джорджио и его команде.Что касается Артёма Пашпорина, то у него высокий рейтинг в нашей организации. Он победил двух серьёзных бойцов — Алешандру Косму и Криса Нгинби. Он завоевал титул чемпиона мира. Кстати, Петросян тоже побеждал этих двух сильный бойцов, поэтому будет вдвойне интересно посмотреть на его бой с Пашпориным. Петросян – Пашпорин – это очень серьёзное противостояние, которое понравится зрителям», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.18 февраля в Москве, на арене ДС «Динамо» в Крылатском, состоится турнир по кикбоксингу W5 Grand Prix Kitek, в главном поединке которого сойдутся действующий чемпион мира по версии W5 российский профессиональный боец по тайскому боксу и кикбоксингу Артём Пашпорин и легенда профессионального кикбоксинга итальянец Джорджио Петросян.