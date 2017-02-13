Санта Крус: отец говорит не драться с Фрэмптоном в Белфасте, там меня ограбят

Чемпион мира в полулёгком весе по версии WBA(33-1-1, 18 КО) готов дать(23-1, 14 КО) реванш, но не в его родном Белфасте, как надеялся ирландец.«Мой отец боится, что, если я поеду туда и даже побью Фрэмптона, на судей окажут влияние. Он считает, что у меня отнимут победу, даже если я выиграю. Отец советует мне не ехать, и он прав, но если я поеду и одержу победу, которую увидят все фанаты, это самое важное.Мнение отца очень важно, я слушаю его всю жизнь. И если он говорит нет, то я не поеду», — приводит слова Санта Круса Boxing Scene.