Вашингтон: Уайлдер будет шокирован и усмирён

Американский тяжеловесуверен, что сумеет справиться с чемпионом мира по версии WBC«Он будет шокирован, как любой боец, который вышел со мной на ринг. Я удивлю его, и это его сильно усмирит.Ударить может любой, а все продолжают говорить о том, как Деонтей бьёт. Я знаю, что мне надо защищаться от большого удара. Я знаю, как это делать. Моя единственная проблема — суметь улучшить своё нападение. И я беру уроки нападения, пока готовлюсь к бою», — цитирует Вашингтона Boxing Scene.