Отец Ломаченко стал тренером Усика

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBOрасстался со своим тренером. Теперь готовить украинца будет— отец и тренер чемпиона WBO во втором полулёгком весе Василия Ломаченко.«Башир очень приятный человек и хороший тренер. У него свой подход к тренировкам. Но настал момент, когда я понял, что мне этого уже недостаточно. Вот почему я решил поменять всё, что делал раньше. Я очень благодарен ему за то, что бы со мной всё это время. Ничего личного, только бизнес», — приводит слова Усика World Boxing News.