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175 лет назад 2016
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В ночном клубе Великого Устюга застрелен боец ММА

13 февраля 2017, понедельник. 22:45. Бокс/ММА
В Великом Устюге застрелен боец смешанного стиля Денис Раздрогов. Инцидент случился в одном из ночных клубов города, где отдыхал 19-летний спортсмен. Боец вступился за администратора заведения, не пустившего в клуб троих пьяных мужчин Сергея Попова, Алексея Бучнева и Алексея Глазачева.

После выяснения отношений трое дебоширов удалились, однако вскоре вернулись с ружьём. 31-летний Попов выстрелил в Раздрогова, угодив тому в ногу. Спортсмен скончался от большой кровопотери, сообщает Gorodche.

Преступники были задержаны сотрудниками полиции по горячим следам. Все трое ранее судимы. На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Раздрогов является двукратным призёром России по армейскому рукопашному бою и победителем чемпионата Архангельской области по ММА.
Источник: Gorodche.ru Сообщить об ошибке
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