Нурмагомедов: о возможном поединке с Макгрегором пока не думаю

Российский боец смешанного стилязаявил, что на данный момент не думает о возможном бое с чемпионом UFC в лёгком весе4 марта в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 209 россиянину предстоит сразиться за титул временного чемпиона с. Победитель этой встречи должен стать официальным претендентом для Макгрегора.«Я не думаю о своём рейтинге. Когда я вхожу в октагон, всё моё внимание сосредоточено на бое. Что же касается статуса предстоящей встречи, то я не придаю этому особого значения. Все знают, что в лёгком дивизионе бой пройдёт на самом высоком уровне. Кто победит, тот и станет чемпионом.4 марта меня ждёт серьёзный оппонент, поэтому сейчас я думаю только о Тони Фергюсоне и о поясе. Больше ни о чём», — цитирует Нурмагомедова RT.