Головкин может провести бой с Сандерсом летом 2017 года

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBА/IBO/WBA/WBCможет провести объединительный бой с обладателем последнего недостающего у него пояса (WBO) Билли Джо Сандерсом 10 июня в Казахстане. Об этом в своём «твиттере» сообщил корреспондент латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза.Отметим, что на 18 марта у Головкина запланирована обязательная защита в бою с американцем Дэниелом Джейкобсом.«Бой Головкин — Сандерс, назначенный на 10 июня в Казахстане, нуждается в подтверждении. Из-за того что Головкину ещё предстоит провести 18 марта бой с Джейкобсом, никто не хочет его подтверждать», — написал Барбоза.