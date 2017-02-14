Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Адвокат Поветкина: вторая часть суда с Уайлдером начнётся не раньше апреля

14 февраля 2017, вторник. 00:59. Бокс/ММА
Адвокат Александра Поветкина Алексей Карпенко рассказал о том, вторая часть судебной тяжбы с чемпином мира WBC Деонтеем Уайлдером и его промоутерами начнётся не ранее апреля-мая 2017 года.

«Дата начала второй части суда — не раньше апреля-мая, — сказал Карпенко. — Мы полагаем, что с озвученным вердиктом присяжных процесс затянется надолго. Считаем, что вердикт присяжных ни при каких обстоятельствах нельзя признать справедливым и соответствующим тому, что происходило в зале суда. Мы убедительным образом доказали, что Саша ничего не принимал», — приводит слова Карпенко «Р-Спорт».

Команда Деонтея Уайлдера обвиняет Поветкина в употреблении допинга и срыве боя и требует у него компенсацию в размере $ 5 млн. Рябинский в ответ на обвинения американской стороны подал в суд Нью-Йорка встречный иск о защите чести и достоинства своего боксёра на $ 34,5 млн. Со стороны Поветкина в суде выступил голландский специалист Дауэ де Бур, данные которого подтверждали, что россиянин употреблял мельдоний до внесения этого препарата в список запрещённых (до 1 января 2016 года).
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Александр Поветкин Деонтей Уайлдер
Новости. Бокс/ММА
14 февраля 2017, вторник
00:59 Брук и Спенс договорились о бое, промоутерские торги отменены
00:59 Адвокат Поветкина: вторая часть суда с Уайлдером начнётся не раньше апреля
00:44 Сторона Поветкина будет ходатайствовать о смене состава суда присяжных
00:13 Головкин может провести бой с Сандерсом летом 2017 года
13 февраля 2017, понедельник
23:00 Нурмагомедов: о возможном поединке с Макгрегором пока не думаю
22:45 В ночном клубе Великого Устюга застрелен боец ММА
22:01 Хан: Турман много пропускает, Гарсия побьёт его
20:51 Присяжные в США постановили, что Поветкин принимал мельдоний после его запрета
20:30 Котто и Маркес близки к контракту на бой в сентябре
19:31 Отец Ломаченко стал тренером Усика
18:34 Вашингтон: Уайлдер будет шокирован и усмирён
17:32 Финкельштейн: Трамп давно болеет за Фёдора Емельяненко
16:43 Санта Крус: отец говорит не драться с Фрэмптоном в Белфасте, там меня ограбят
15:37 Пакьяо предложил фанатам выбрать ему соперника
14:43 Уайт: по-моему, Брансон победил Силву
13:40 Д. Иванов: Петросян – Пашпорин – очень серьёзное противостояние
13:10 Лебзяк: ещё не поступало предложение вернуться в сборную России
13:07 Пашпорин: Петросян устроит спектакль? Так в нём будет два актёра
13:00 Дж. Петросян: для своих болельщиков я устрою спектакль в бою с Пашпориным
12:56 Хирн: Брук отчаянно желает сразиться со Спенсом, договорённость о бое близка
12:12 Чавес-младший: у меня есть всё необходимое, чтобы побить Альвареса
11:30 Проморолик к бою Шлеменко — Брэдли
11:07 Уайлдер: уверен, что в споре с Поветкиным присяжные примут решение в мою пользу
10:01 Александр Усик уволил Башира и нанял в качестве тренера отца Василия Ломаченко
09:33 Брук: я не намерен отказываться от титула, Спенс, ты следующий
00:52 Маркес: Чавесу очень важно повысить скорость для боя с Альваресом
12 февраля 2017, воскресенье
23:51 Соуза: если ждать титульный бой долго — возьму другой
22:46 А. Силва: я очень стар, но не готов закончить карьеру
22:18 Александр Емельяненко подписал контракт с лигой WFCA
21:42 Промоутер Паркера: после победы над Х. Фьюри Джозефу нужно драться с Джошуа
20:22 Уайлдер: Лара уже побил Альвареса и Головкин побьёт
19:09 Брансон: решение судей — просто смех. Я деклассировал Силву
18:02 Альварес: мы сделали Головкину предложение, но он хочет больше, чем заслуживает
17:34 Нурмагомедов: мой план — заставить Фергюсона сдаться
16:22 Свонсон: собираюсь научить Лобова манерам
15:36 Салидо проведёт свой следующий бой 29 апреля
14:35 Майя: я заслужил бой за титул UFC
14:14 Махачев: буду ещё больше тренироваться, чтобы радовать своих болельщиков
13:51 Сироткин: Кличко будет тяжело выдержать натиск от Джошуа, ему пора на пенсию
13:39 Лобов сразится со Свонсоном на турнире UFC Fight Night 109
12:39 Бой Пакьяо — Хорн состоится в ОАЭ
11:51 Хаттон: реванш боя Жакиянов — Уоррен? Почему бы и нет?
11:31 Уайт: Циркунов отклонил предложение UFC
10:29 Болевой приём Соузы в поединке с Бётшем
10:18 Видеозапись основного карда турнира UFC 208
Все новости RSS
Кто победит: Фёдор Емельяненко или Мэтт Митрион?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+