Адвокат Поветкина: вторая часть суда с Уайлдером начнётся не раньше апреля

АдвокатАлексей Карпенко рассказал о том, вторая часть судебной тяжбы с чемпином мира WBC Деонтеем Уайлдером и его промоутерами начнётся не ранее апреля-мая 2017 года.«Дата начала второй части суда — не раньше апреля-мая, — сказал Карпенко. — Мы полагаем, что с озвученным вердиктом присяжных процесс затянется надолго. Считаем, что вердикт присяжных ни при каких обстоятельствах нельзя признать справедливым и соответствующим тому, что происходило в зале суда. Мы убедительным образом доказали, что Саша ничего не принимал», — приводит слова Карпенко «Р-Спорт».Команда Деонтея Уайлдера обвиняет Поветкина в употреблении допинга и срыве боя и требует у него компенсацию в размере $ 5 млн. Рябинский в ответ на обвинения американской стороны подал в суд Нью-Йорка встречный иск о защите чести и достоинства своего боксёра на $ 34,5 млн. Со стороны Поветкина в суде выступил голландский специалист Дауэ де Бур, данные которого подтверждали, что россиянин употреблял мельдоний до внесения этого препарата в список запрещённых (до 1 января 2016 года).