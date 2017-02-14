Фёдор Емельяненко намерен завершить карьеру по истечении контракта с Bellator

сказал, что хотел бы завершить карьеру бойца ММА по истечении контракта с Bellator, а также рассказал, почему принял решение сотрудничать именно с этой организацией. Дебютный бой в Bellator Емельяненко проведёт 18 февраля против американца Мэтта Митриона.«Я получил хорошее предложение от Bellator. Кроме того, они пригласили всю мою команду. Так что все мои ребята будут выступать тут же. Что касается переговоров с UFC, то некоторые вещи не устраивали их. Были и некоторые моменты, не устраивавшие меня. Так что мы так и не пришли к согласию.Одной из главных причин подписания контракта с Bellator была возможность иметь рядом мою команду, далее — финансовые причины, а также различные мелочи.Я хотел бы закончить свою карьеру в Bellator. Хочу работать в соответствии с моим контрактом. Отношения с людьми имеют большое значение для меня. Я высоко ценю наши отношения со Скоттом Кокером, так что хотел бы закончит свою карьеру в Bellator», — приводит слова Емельяненко ТАСС.