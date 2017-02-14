Мясников: фанатские противостояния на турнирах вроде M-1 всегда интересны

Российский боец ММА Валерий Мясников дал комментарий относительно околофутбольного противостояния на турнире M-1 Challenge 74. 18 февраля в Санкт-Петербурге на ринге сойдутся болельщики двух противоборствующих коллективов, бьющихся за цвета футбольных клубов ЦСКА и «Спартак». Представляющий клуб «Сечь Pro» Дмитрий Тебекин (4-2), являющийся поклонником ЦСКА, выйдет в рейдж против болельщика «Спартака» Артура Тюльпарова (1-0) из клуба «Аллигатор».
«Фанатские противостояния на таких больших турнирах всегда интересны. Во-первых, это привлечёт аудиторию. Представьте, как можно завести бойцовскую арену, на которой будут и болеть, и заряжать кричалки. Например, уже на боксёрских вечерах организуют трибуны, где под барабаны поддерживают наших боксёров. Мне уже приходилось присутствовать на боях фанатов разных команд, когда это не афишировалось так широко, но те, кто знали о противостоянии болельщиков разных клубов, заводили не только бойцов, но и весь зал. Поэтому считаю, что это крутая идея, которая придаст остроты.
Кроме того, стереотип о нездоровом образе жизни болельщиков уже давно в прошлом. Сейчас многие фанаты тренируются в залах, и на недавнем чемпионате Европы во Франции наших бойцов характеризовали как профессиональных и очень хорошо подготовленных.
В фанатском движении все знают друг друга, многие общаются и уважительно относятся, несмотря на то что бьют друг другу лица. Это похоже на кулачный бой на Руси, поэтому, наверно, это и пугает окружающих и видится со стороны как криминал, хотя везде есть свои индивиды, которые не знают границ либо просто пытаются подражать и устраивают беспредел», — приводит слова Мясникова Mixfight.