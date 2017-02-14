Джейкобс: самый примечательным соперником Головкина был Брук

Американский боксёр Дэниел Джейкобс оценил уровень прежней оппозиции чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBO Геннадия Головкина, с которым ему предстоит провести бой 18 марта в Нью-Йорке.
«Самым примечательным оппонентом в его послужном списке является Келл Брук, и этот парень природный полусредневес. Ничего не хочу отнимать у Головкина, но бойцы должны драться с соперниками из своего дивизиона. И пусть я прошёл через все свои испытания и невзгоды, сейчас я нахожусь на том уровне, когда люди начинают замечать меня… И я считаю себя отличным бойцом. Я чувствую, что у меня есть всё, что нужно, чтобы стать лучшим. Этот бой будет настоящим тестом для Головкина», — цитирует Джейкобса BoхingScene.