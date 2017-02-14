Лобов: я рад, что Свонсон сейчас в хорошей форме, победа докажет мою силу

Российский боец UFC полулёгкого веса Артём Лобов поделился мнением о своём будущем сопернике Кабе Свонсоне. Их поединок станет главным событием турнира UFC Fight Night 109 22 апреля в Нэшвилле.
«Очень жду нашего боя. Учитывая его стиль и четвёртое место в рейтинге, я чувствую, что этот поединок подходит мне идеально. Мне нравится, что он сейчас в победной серии, в хорошей форме. Если бы он потерпел поражение в прошлом бою, то люди бы говорили, что UFC помогает мне. Если я выиграю, то докажу, что нахожусь в списке лучших бойцов UFC», — приводит слова Лобова Newstalk.