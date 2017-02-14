Биспинг: я хочу провести бой против Сен-Пьера

Чемпион UFC в среднем весезаявил, что хочет провести свой следующий бой против, после чего он будет готов встретится с Йоэлем Ромеро.«Я хочу драться с Жоржем только потому, что он тоже хочет провести бой со мной. Не хочу упускать 7 млн, хочу получить их на свой банковский счёт. В идеале я бы провёл бой против Жоржа, при этом не получив травмы. Он никому не причиняет травм в бою. А через шесть недель я буду готов выйти против Йоэля Ромеро», — цитирует Биспинга MMA Fighting.