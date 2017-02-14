Мейвезер-младший: мы очень близки к договорённости о бое с Макгрегором

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший прокомментировал информацию о том, что он проведёт бой со звездой UFC Конором Макгрегором.
«Мы действительно очень близки к достижению договорённости о проведении супербоя», — приводит слова Мейвезера-младшего ESPN.
Ранее президент UFC Дэна Уайт заявил, что Макгрегор не сможет провести поединок с Мейвезером, пока не отработает свой контракт с его компанией. Слухи о возможном бое между Мейвезером и Макгрегором начали усиливаться после того, как боец UFC в конце прошлого года получил боксёрскую лицензию в Калифорнии.