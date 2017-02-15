Мейвезер опроверг слухи о скором завершении сделки по бою с Макгрегором

Экс-чемпион мира в пяти весовых категорияхопроверг слухи о том, что близок к подписанию контракта на бой с. Ранее ирландское издание The Irish Sun сообщило, что стороны якобы согласовали условия многомиллионного контракта.«В последнее время в СМИ появились слухи относительно моих будущих боёв. Мне бы хотелось сообщить, что на данный момент никаких сделок между мной и другими бойцами заключено не было. Я счастлив в отставке и наслаждаюсь жизнью. Если будут какие-то перемены, будьте уверены, я первым сообщу вам о них», — сообщается в официальном «твиттере» Мейвезера.