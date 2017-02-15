Уайлдер: Вашингтон понятия не имеет, что его ждёт на ринге со мной

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBCответил на громкие заявления, пообещавшего шокировать его на ринге. Встреча этих боксёров состоится 25 февраля в Бирмингеме (штат Алабама, США).«Вашингтон понятия не имеет, что его ждёт. Я думаю, что его переполняет волнение от возможности сразиться за титул чемпиона мира. Он сделал много громких заявлений, но я думаю, что он не представляет, что его ожидает 25 февраля. Он столкнётся с одним из самых опасных бойцов дивизиона. Я рад, что он заявляет о своей готовности к бою. Я рад, потому что не будет никаких оправданий для него», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.