Немков: если Емельяненко переведёт Митриона в партер, то облегчит себе задачу

Российский боец ММА Вадим Немков считает, что для его соотечественника Фёдора Емельяненко предпочтительнее проводить бой с Мэттом Митрионом в партере. Немков помогал Емельяненко в качестве спарринг-партнёра в подготовке к поединку с американцем. Бой Емельяненко — Митрион состоится 18 февраля в Сан-Хосе в рамках турнира Bellator 172 .
«Мы работали с Фёдором в спаррингах примерно на протяжении двух недель, почти каждый день. Он так же быстр, у него по-прежнему хорошие скорость и реакция, и сила удара тоже присутствует. И если он попадает, то попадает жёстко. Фёдор сейчас находится в хорошей форме. Бой будет тяжёлый, я видел пару боев Митриона, соперник очень серьёзный — и сам бьёт, но и пропускает. Фёдор, думаю, победит. И победит досрочно. Если он сумеет перевести американца в партер, то проблем будет меньше», — приводит слова Немкова агентство «Р-Спорт».