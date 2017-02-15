В день боя с Альваресом Чавес-младший рассчитывает весить не более 178 фунтов

рассчитывает в день боя свесить в пределах 175-178 фунтов. Об этом рассказал его тренер по физподготовке Анхель Эредиа.Поединок Чавеса с Альваресом состоится 6 мая в Лас-Вегасе. По контракту оба боксёра в день взвешивания обязаны уложиться в лимит 164,5 фунта.«Мы работаем над весом, чтобы гарантировать, что он не будет слишком тяжёлым в день боя. Мы нацелены на максимальное увеличение веса на 10-14 фунтов. Чавес хорошо сбрасывает вес, постепенно, так что не будет никакого обезвоживания. Мы будем стараться добиться увеличения веса на 10 фунтов (в день боя), но если получится увеличить на 14, то это будет здорово. Это комфортный вес для Чавеса», — приводит слова Эредиа ESPN Deportes.