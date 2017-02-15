Мейвезер-младший призвал Макгрегора сперва уладить свои дела в UFC

Экс-чемпион мира в пяти весовых категорияхпризвалсперва разобраться с руководством UFC, а затем уже заниматься организацией боя с ним.Ранее ирландское издание The Irish Sun сообщило, что Мейвезер и Макгрегор якобы согласовали условия многомиллионного контракта, однако американец впоследствии эти слухи опроверг. Кроме того, у Макгрегора есть контрактные обязательства перед UFC, и президент данной организации заявил, что сперва Макгрегору нужно отработать свой контракт, а затем уже думать о бое с Мейвезером.«Послушай, Конор, если ты действительно хочешь, чтобы этот бой состоялся, уладь свои дела с UFС, а затем уже твои люди могут связаться с моими», — сообщается в официальном «твиттере» Мейвезера-младшего.