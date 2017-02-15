Макгрегор попросил повторное слушание по делу о беспорядках перед боем с Диасом

Чемпион UFC в лёгком весепопросил Атлетическую комиссию штата Невада провести повторное слушание по делу о беспорядках на пресс-конференции перед турниром UFC 202. Тогда стороны Макгрегора и его соперника Нэйта Диаса устроили конфликт со словесной перепалкой и бросанием предметов.Комиссия рассмотрит запрос Макгрегора на заседании 22 марта, её руководители Боб Беннетт и Энтони Марнелл порекомендуют комиссарам удовлетворить запрос, сообщает MMA Fighting.По итогам первого слушания Макгрегора оштрафовали на $ 75 тыс., приговорили к 50 часам общественных работ и обязали принести публичные извинения.