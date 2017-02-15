Онер: Йылдырым выбьет зубы Головкину

Одиозный турецкий промоутерсказал, что его новый проспект(14-0,9 КО) станет настоящей угрозой для чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF(36-0, 33 КО).«Бой Йылдырыма и Головкина станет боем века. Головкин идёт вперед, Авни делает то же самое. Но Головкин всегда дрался с оппонентами гораздо мельче него, представьте, что будет, когда он выйдет на ринг с таким боксёром, как Авни.Достаточно посмотреть, что с Геннадием сделал Брук, он потряс его, оторвав от земли, словно ракета, направленная на Марс. А теперь представьте на месте Брука Йылдырыма. Авни не только разнесёт Головкина, он выбьет ему зубы, как сделал это с Дигейлом, и привезёт его улыбочку прямиком в Турцию», — цитирует Онера Boxing Scene.Добавим, недавно стало известно, что Йылдырым выбил Дигейлу несколько зубов во время спаррингов.