Ломаченко: все знают, что я папочка в своём весе

Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBOраскритиковал чемпионов своей категории, которые отказываются дать ему бой. 8 апреля украинец сразится с чемпионом WBA«Я бы хотел поблагодарить Джейсона Сосу, который согласился принять бой, чтобы определить лучшего в дивизионе, в отличии от других чемпионов. Хотя все и так знают, что я тут папочка.Я перешёл во второй полулёгкий вес в надежде, что здесь чемпионы не такие трусы, как в полулёгком. Кажется, я ошибся. Говорю всем остальным чемпионам в 126 и 130 фунтах: „Вы не чемпионы, вы бизнесмены. Причём плохие. Избегая рисков, вы обманываете фанатов, а это плохой бизнес“. Я пришёл в этот спорт, чтобы доказать, что я большой чемпион. И пока вы все прячетесь, я иду к своим целям», — цитирует Ломаченко Boxing Scene.