Хэй: даже в своей худшей форме я нокаутирую Беллью за один раунд

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весеуверен, что одержит досрочную победу над обладателем титула WBC в первом тяжёлом весе. Встреча этих боксёров состоится 4 марта в Лондоне и будет проходить в категории супертяжёлого веса.«Я могу подойти к этому бою в своей худшей форме и всё равно нокаутирую его за один раунд. Но мне на самом деле нравится тренироваться. В прошлом я бы не тренировался так много, если бы мне предстоял это бой. Но поскольку я здесь, мне нравится тренироваться», — приводит слова Хэя Sky Sports.